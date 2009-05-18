Мини-сайт (Приглашение на семинар)

Добрый день!

Мне необходимо создать мини-сайт, на подобе:

http://www.speechstream.ru/internet/

Только с красивым оформлением по краям.

Текст и картинки будут предоставлены, а так же Вам нужно будет

вставить видео-ролик (потоковое flash видео) в начало сайта.

Все способы оплаты, как по ссылке, должны быть настроены через специальный

скрипт, который нужно разработать или взять готовый.

(Поэтому Вам будут нужны навыки программирования).

Пример скрипта - http://finbetting.info/forms/wu.php

(Чтобы после заказа и оплаты билета, человеку высылалось письмо об этом).

Сроки - 1 неделя максимум.

Все материалы вышлю дополнительно, как договоримся.

Просьба не профессионалов не беспокоить.

Жду Ваших предложений.