Мини-сайт (Приглашение на семинар)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок295 просмотров

Добрый день!

Мне необходимо создать мини-сайт, на подобе:

http://www.speechstream.ru/internet/

Только с красивым оформлением по краям.

Текст и картинки будут предоставлены, а так же Вам нужно будет

вставить видео-ролик (потоковое flash видео) в начало сайта.

Все способы оплаты, как по ссылке, должны быть настроены через специальный

скрипт, который нужно разработать или взять готовый.

(Поэтому Вам будут нужны навыки программирования).

Пример скрипта - http://finbetting.info/forms/wu.php

(Чтобы после заказа и оплаты билета, человеку высылалось письмо об этом).

Сроки - 1 неделя максимум.

Все материалы вышлю дополнительно, как договоримся.

Просьба не профессионалов не беспокоить.

Жду Ваших предложений.

16 лет назад
Vivat
38 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

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