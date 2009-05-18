Создать сайт с функциональными возможностями, как этот: allpp.ru, с другим дизайном. Указывайте цену и сроки.
Мини-сайт (Приглашение на семинар)
Добрый день!
Мне необходимо создать мини-сайт, на подобе:
http://www.speechstream.ru/internet/
Только с красивым оформлением по краям.
Текст и картинки будут предоставлены, а так же Вам нужно будет
вставить видео-ролик (потоковое flash видео) в начало сайта.
Все способы оплаты, как по ссылке, должны быть настроены через специальный
скрипт, который нужно разработать или взять готовый.
(Поэтому Вам будут нужны навыки программирования).
Пример скрипта - http://finbetting.info/forms/wu.php
(Чтобы после заказа и оплаты билета, человеку высылалось письмо об этом).
Сроки - 1 неделя максимум.
Все материалы вышлю дополнительно, как договоримся.
Просьба не профессионалов не беспокоить.
Жду Ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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