Создание личного кабинета

Необходимо создать сайт на 1 С-битрикс для диплома на тему - «Виртуальный АРМ для копировального центра».

Что нужно в результате - дизайн стандартный корпоративный шаблон битрикса. Реализовать клиентскую часть и административную часть.

Клиентская часть – регистрация на сайте пользователя с возможность оставлять заявку на печать. Какие поля необходимо – имя, телефон, email, описание заявки, возможность прикрепления файла для последующей печати. Возможность просмотра оставленных заказов (типа истории)

Административная часть – уведомление о поступлении заявки на почту, изменение статуса заявки (рассмотрение, в процессе, готов и какая стоимость).

Сроки обговариваются, цена тоже.