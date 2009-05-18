Создать на флеше кнопку 100х100, где в обычном состоянии пишется название кнопки например "Каталог", при нажатии пробегает человечек, бьет по надписи и открывается новая страница.
Создание личного кабинета
Необходимо создать сайт на 1 С-битрикс для диплома на тему - «Виртуальный АРМ для копировального центра».
Что нужно в результате - дизайн стандартный корпоративный шаблон битрикса. Реализовать клиентскую часть и административную часть.
Клиентская часть – регистрация на сайте пользователя с возможность оставлять заявку на печать. Какие поля необходимо – имя, телефон, email, описание заявки, возможность прикрепления файла для последующей печати. Возможность просмотра оставленных заказов (типа истории)
Административная часть – уведомление о поступлении заявки на почту, изменение статуса заявки (рассмотрение, в процессе, готов и какая стоимость).
Сроки обговариваются, цена тоже.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $250
Необходимо реализовать средствами флеша запись звука с микрофона и видео/звука с вебкамеры/микрофона с дальнейшим вводом названия записи, имени отправителя и т.п., с последующей отправкой полученных данных на сервер. Детальное ТЗ прикреплено ниже. Серверная часть будет ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется: сделать анимацию логотипа. Сроки: до 17-00 (москва) Оплата: по факту передачи исходников. Ссылки на портфолио и вопросы: 119401Завершен16 лет назад
- $5
Есть форма заказа на сайте, надо к ней прикрутить капчу, чтобы пользователи вводили код проверки. Сделать, чтобы спам не проходил.Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
Сделать полу-флеш сайт с удобной админкой Дизайн тоже входит в работуЗакрыт16 лет назад
- $400
Срок выполнения 3 июня. подробности в тз в договоре.Завершен16 лет назад
Добрый день! Мне необходимо создать мини-сайт, на подобе: http://www.speechstream.ru/internet/ Только с красивым оформлением по краям. Текст и картинки будут предоставлены, а так же Вам нужно будет ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужна небольшая карта на Flash. Суть: есть динамически создаваемая сетка квадратов. Сетка выходит далеко за область видимости размера мувика. Т.е. должны быть стрелочки для её прокрутки. При нажатии на стрелку сетка перемещается ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Здравствуйте. Необходимо доработать флешь плеер, изменить несколько функций. Исходников к сожалению нет. Подробности в аське 448-466-98дваВеб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
В админке движка дле, есть возможность добавить видео, оно получается (после добавления) в таком формате: http://www.tvoymarket.ru/1234.html Нужно поправить: а) То что на рисунке выделил красным цветом - удалить (это как я ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад