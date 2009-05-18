Требуется: сделать анимацию логотипа. Сроки: до 17-00 (москва) Оплата: по факту передачи исходников. Ссылки на портфолио и вопросы: 119401
Запись с микрофона/вебкамеры и аплоад на сервер
Необходимо реализовать средствами флеша запись звука с микрофона и видео/звука с вебкамеры/микрофона с дальнейшим вводом названия записи, имени отправителя и т.п., с последующей отправкой полученных данных на сервер. Детальное ТЗ прикреплено ниже. Серверная часть будет реализована нами.
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