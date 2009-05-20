Создать анимированную кнопку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок230 просмотров

Создать на флеше кнопку 100х100, где в обычном состоянии пишется название кнопки например "Каталог", при нажатии пробегает человечек, бьет по надписи и открывается новая страница.

16 лет назад
WitMolif
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня
Выполнил все в срок, красиво и как надо ) Всем доволен, обращусь к фрилансеру еще не раз
Отличный заказчик и приятный в общении человек, оплатил не дожидаясь окончания работы. Рекомендую !!!

Заявки фрилансеров

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад