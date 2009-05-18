Необходимо создать сайт на 1 С-битрикс для диплома на тему - «Виртуальный АРМ для копировального центра». Что нужно в результате - дизайн стандартный корпоративный шаблон битрикса. Реализовать клиентскую часть и ...
Доработка проекта интернет-клуба
Здравствуйте уважаемые участники системы!
Сегодня мне требуется доработать систему управления сайтом, добавив функционал.
Сайт http://bee-keeper.org.ua - социальная сеть для пчеловодов, садоводов и просто - хороших людей!
Работа проекта уже насчитывает полгода, до этого были расчеты, подсчеты и многое другое, предшествующее любому проекту! Я крайне рад на сегодняшний день признать - проект развивается!
После последнего update системы добавлено великое множество полезностей - это и Блоги, Форумы, объединена система регистрации в единое целое, добавлена фотогалерея новости, чат, доска объявлений, архивы и другое!
Все это безусловно хорошо! Создает определенную атмосферу для работы пчеловодов, садоводов и людей имеющих желание изучить эту область, завести пчел и свой сад/огород!
Мое сообщение больше ориентировано для начинающих программистов. Мы социальная организация и денег попросту нет - еще нет как таковых статей дохода с проекта. В виду этих обстоятельств - предлагаем увековечить ваше имя на нашем сайте + определенная денежная компенсация естественно!
Возможно, оплата в рассрочку, для начала аванс, небольшой порядка 8 у.е.
Работы много. Оплата в рассрочку - возможна. Ваша цена - разделем на 3-и месяца (летних) за которые равными частями все выплатим.
P.S.: утчню, требуется интеграция в систему нескольких скриптов, и соединения админки системы с этими скриптами
Заявки фрилансеров
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