Доработка проекта интернет-клуба

Здравствуйте уважаемые участники системы!

Сегодня мне требуется доработать систему управления сайтом, добавив функционал.

Сайт http://bee-keeper.org.ua - социальная сеть для пчеловодов, садоводов и просто - хороших людей!

Работа проекта уже насчитывает полгода, до этого были расчеты, подсчеты и многое другое, предшествующее любому проекту! Я крайне рад на сегодняшний день признать - проект развивается!

После последнего update системы добавлено великое множество полезностей - это и Блоги, Форумы, объединена система регистрации в единое целое, добавлена фотогалерея новости, чат, доска объявлений, архивы и другое!

Все это безусловно хорошо! Создает определенную атмосферу для работы пчеловодов, садоводов и людей имеющих желание изучить эту область, завести пчел и свой сад/огород!

Мое сообщение больше ориентировано для начинающих программистов. Мы социальная организация и денег попросту нет - еще нет как таковых статей дохода с проекта. В виду этих обстоятельств - предлагаем увековечить ваше имя на нашем сайте + определенная денежная компенсация естественно!

Возможно, оплата в рассрочку, для начала аванс, небольшой порядка 8 у.е.

Работы много. Оплата в рассрочку - возможна. Ваша цена - разделем на 3-и месяца (летних) за которые равными частями все выплатим.

P.S.: утчню, требуется интеграция в систему нескольких скриптов, и соединения админки системы с этими скриптами