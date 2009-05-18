Работа для спеца по DLE в Минске

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки121 просмотр

Для постоянной поддержки и развития функционала новостного сайта нужен человек, имеющий опыт работы с DLE (7.5). Очень желательно физическое нахождение в Минске. Необходимо будет сверстать шаблон с макета и натянуть на DLE, настроить вывод новостей, затем будем писать собственные модули под наши требования. Интересует долгосрочное стабильное сотрудничество. От вас - профессионализм и четкость в работе, он нас - интересный проект, постоянный заработок, возможно официальное трудоустройство в Минске. Присылайте резюме на wwwomen[at]tut.by

DLE
16 лет назад
bud77
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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