Работа для спеца по DLE в Минске

Для постоянной поддержки и развития функционала новостного сайта нужен человек, имеющий опыт работы с DLE (7.5). Очень желательно физическое нахождение в Минске. Необходимо будет сверстать шаблон с макета и натянуть на DLE, настроить вывод новостей, затем будем писать собственные модули под наши требования. Интересует долгосрочное стабильное сотрудничество. От вас - профессионализм и четкость в работе, он нас - интересный проект, постоянный заработок, возможно официальное трудоустройство в Минске. Присылайте резюме на wwwomen[at]tut.by