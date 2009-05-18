Разработка Flash

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт28 заявок342 просмотра

Необходимо разработать 3 вида Flash для сайта.

Цель: красиво отобразить фотографии.

Сайт для салона красоты.

Необходим более нестандартные варианты отобразить фото (3-4 фото)

Как пример приложил Swf в rar

Это то что одобрил заказчик!

Возможно у Вас будут более интересные идеи...

Интересует цена и сроки исполнения

Жду Ваших предложений

Александр

16 лет назад
webitcms
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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