Разработка Flash

Для постоянной поддержки и развития функционала новостного сайта нужен человек, имеющий опыт работы с DLE (7.5). Очень желательно физическое нахождение в Минске. Необходимо будет сверстать шаблон с макета и натянуть на DLE, настроить вывод новостей, ...