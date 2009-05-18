Доработка к форуму на движке SMF

Необходимо доработать движок форума чтобы там были такие функции:

- Регистрационная форма нового юзера

- - при регистрации - выпадающий комбобокс - откуда вы узнали о нас? (необязательный вопрос)

- - при регистрации можно указать ник юзера который пригласил (необязательный вопрос)

- Улучшение личных сообщений

- - 1. список личных сообщений(как ветки форума) и просмотр ответов по ним.

- - 2. Специальная страница для создания Личного Сообщения и регистрация юзера тамже

- - 3. после создания ЛС - на ящик адресата идет уведомление

- - 4. после ответа на ЛС на ящик отправителя идет уведомление

- Оценка сообщений

- - над каждым сообщением можно ставить оценку сообщения

- - - 1 2 3

- - - у сообщения можно посмотреть кто ставил оценки и какие

- - - в статистике есть Рейтинг сообщений по оценкам

- - один чел может только одну оценку у сообщения оставить

- - снизу в "быстром ответе" есть смайлы и т.д. как в обычно ответе

- Профиль

- - Репутация

- - - просмотр кто поставил + или -

- - в профиле функция: пригласи друга

- - - линка для приглашения друзей(при ее открытии в регистрационном поле подставляется его имя)

- - - в профиле отображать сколько друзей пригласил

- - Профиль пользователя

- - - Страна (выбор из списка. Россия - первая в списке)

- - - Город (список городов России)

- - - Использую LeaderTask PDA Organizer = да /нет

- - - Использую LeaderTask Управлиение Компанией = да / нет

- - - Использую LeaderTask Персональный Органайзер = да / нет

- - - дата начала использования ЛТ.

- - - мой сайт

- - - мой блог

- - - Интересы

- - - род деятельности - выбор из списка

- - - должность

- - - откуда вы узнали о программе

- сверху справа от наименования форума: ссылки

- - http://www.timedriver.ru/index.php?imode - PDA

http://www.timedriver.ru/index.php?wap2 - WAP2

http://www.timedriver.ru/index.php?wap - WAP

- Автоматическое поздравления о ДР

- - автоматом идет стандартное письмо

- - текст письма настраивается в админке

Предложения прошу писать на [email protected]

ПРИВАТНЫЕ СООБЩЕНИЯ НЕ ЧИТАЮ.