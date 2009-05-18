Нужно сделать грабилку скрипта с сайта http://translate.eu/ru/translators/Russian-Greek/ и поставить на сайт http://www.russianathens.gr/ с сохранением работоспособности
Доработка к форуму на движке SMF
Необходимо доработать движок форума чтобы там были такие функции:
- Регистрационная форма нового юзера
- - при регистрации - выпадающий комбобокс - откуда вы узнали о нас? (необязательный вопрос)
- - при регистрации можно указать ник юзера который пригласил (необязательный вопрос)
- Улучшение личных сообщений
- - 1. список личных сообщений(как ветки форума) и просмотр ответов по ним.
- - 2. Специальная страница для создания Личного Сообщения и регистрация юзера тамже
- - 3. после создания ЛС - на ящик адресата идет уведомление
- - 4. после ответа на ЛС на ящик отправителя идет уведомление
- Оценка сообщений
- - над каждым сообщением можно ставить оценку сообщения
- - - 1 2 3
- - - у сообщения можно посмотреть кто ставил оценки и какие
- - - в статистике есть Рейтинг сообщений по оценкам
- - один чел может только одну оценку у сообщения оставить
- - снизу в "быстром ответе" есть смайлы и т.д. как в обычно ответе
- Профиль
- - Репутация
- - - просмотр кто поставил + или -
- - в профиле функция: пригласи друга
- - - линка для приглашения друзей(при ее открытии в регистрационном поле подставляется его имя)
- - - в профиле отображать сколько друзей пригласил
- - Профиль пользователя
- - - Страна (выбор из списка. Россия - первая в списке)
- - - Город (список городов России)
- - - Использую LeaderTask PDA Organizer = да /нет
- - - Использую LeaderTask Управлиение Компанией = да / нет
- - - Использую LeaderTask Персональный Органайзер = да / нет
- - - дата начала использования ЛТ.
- - - мой сайт
- - - мой блог
- - - Интересы
- - - род деятельности - выбор из списка
- - - должность
- - - откуда вы узнали о программе
- сверху справа от наименования форума: ссылки
- - http://www.timedriver.ru/index.php?imode - PDA
http://www.timedriver.ru/index.php?wap2 - WAP2
http://www.timedriver.ru/index.php?wap - WAP
- Автоматическое поздравления о ДР
- - автоматом идет стандартное письмо
- - текст письма настраивается в админке
Предложения прошу писать на [email protected]
ПРИВАТНЫЕ СООБЩЕНИЯ НЕ ЧИТАЮ.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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