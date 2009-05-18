Сверстать PSD + Флэш

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок295 просмотров

Добрый день.

Необходимо сверстать макет + оживить его флэшем (движение травы, бабочки, движение облаков).

Макет в прикрепленном файле (JPG).

Писать только в проект.

Срок: 2 дня.

16 лет назад
iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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