Требуется написание скрипта

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Требуется скрипт поиска на php.

имеем:

$word - поисковое слово.

таблица 1 - товары. выводим товары где title like $word

таблица 2 - содержит категории товаров. пример: мука. в ней находятся товары из таблицы1

таблица 3 - соддержит id компании и категории товаров для организации.

Пример:

компания 1 торгует: мука, зерно, сахар.

"мука, зерно, сахар" хранятся в таблице2 в виде --1--2--3--

заходим в категорию и видим товары данной категории (таблица1)

мука:

товар1

товар2

товар3

Задача: вывести в поиске постранично данные из таблиц где $title таблицы1 like $word и $title таблицы2 LIKE $word

сначала в списке отображаются товары из таблицы1, затем фирмы из таблицы2