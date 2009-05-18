Необходимо разработать 3 вида Flash для сайта. Цель: красиво отобразить фотографии. Сайт для салона красоты. Необходим более нестандартные варианты отобразить фото (3-4 фото) Как пример приложил Swf в ...
Требуется написание скрипта
Срочно!
Требуется скрипт поиска на php.
имеем:
$word - поисковое слово.
таблица 1 - товары. выводим товары где title like $word
таблица 2 - содержит категории товаров. пример: мука. в ней находятся товары из таблицы1
таблица 3 - соддержит id компании и категории товаров для организации.
Пример:
компания 1 торгует: мука, зерно, сахар.
"мука, зерно, сахар" хранятся в таблице2 в виде --1--2--3--
заходим в категорию и видим товары данной категории (таблица1)
мука:
товар1
товар2
товар3
Задача: вывести в поиске постранично данные из таблиц где $title таблицы1 like $word и $title таблицы2 LIKE $word
сначала в списке отображаются товары из таблицы1, затем фирмы из таблицы2
Выбранный исполнитель
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