Требуется написание скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок252 просмотра

Срочно!

Требуется скрипт поиска на php.

имеем:

$word - поисковое слово.

таблица 1 - товары. выводим товары где title like $word

таблица 2 - содержит категории товаров. пример: мука. в ней находятся товары из таблицы1

таблица 3 - соддержит id компании и категории товаров для организации.

Пример:

компания 1 торгует: мука, зерно, сахар.

"мука, зерно, сахар" хранятся в таблице2 в виде --1--2--3--

заходим в категорию и видим товары данной категории (таблица1)

мука:

товар1

товар2

товар3

Задача: вывести в поиске постранично данные из таблиц где $title таблицы1 like $word и $title таблицы2 LIKE $word

сначала в списке отображаются товары из таблицы1, затем фирмы из таблицы2

PHP
16 лет назад
linux_hak
Игорь 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

renskiy
Ринат 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$50
7 дней

Заявки фрилансеров

renskiy
Ринат 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

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