Приложение для Вконтакте

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Закрыт3 заявки196 просмотров

Требуется создать Flash приложение по типу данного сайта - vmillione.ru

Принцип такой:

После ответа на 5 вопросов выдается сообщение о вводе ваших данных и поттверждении их по смс

Также нужно прикрутить к биллингу

16 лет назад
kurtsev
49 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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