Сделать вопрос- ответ на сайте

Вот тут есть вопрос ответ http://www.dry-dry.ru/otzivi.html

Надо такой же сделать здесь, а то он здесь какой то не такой. http://dry-dry.kz/dry-dry-kz-otziv.php

Надо сделать в таком же виде как выше.

ПРинцип работы:

Люди публикуют вопросы, они сразу появляются на сайте

Админ может зайти ответить на вопрос, либо удалить его, либо оставить без ответа, опубликованным на сайте