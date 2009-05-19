Сделать вопрос- ответ на сайте

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Завершен11 заявок239 просмотров

Вот тут есть вопрос ответ http://www.dry-dry.ru/otzivi.html

Надо такой же сделать здесь, а то он здесь какой то не такой. http://dry-dry.kz/dry-dry-kz-otziv.php

Надо сделать в таком же виде как выше.

ПРинцип работы:

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Админ может зайти ответить на вопрос, либо удалить его, либо оставить без ответа, опубликованным на сайте

16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

bestmd
36 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Отличная работа, сделал модуль качественно, быстро и недорого. Рекомендую

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bestmd
36 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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