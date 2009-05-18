Доработать компонент Joomla

Есть бесплатный компонент Joomla, который называется JDownloads – компонент файлового архива (оф сайт www.joomlaaddons.de/ ), есть услуга СМС:ключь для скрытия любого текста для этой цмс и оплаты через смс. Нужно совместить 2 компонента так, чтобы при добавлении нового файла или категории в файловый архив, можно было выставить "галочку" и скачка на этот файл(или все файлы определенной категории) были доступны после оплаты через СМС.

Нужно сделать до завтра 21:00