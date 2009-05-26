Поправить субмитер на php + ajax

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок159 просмотров

Нужно поправить скрипт, (постер работающий на локалхосте) Подробности через аську!

AJAXPHP
16 лет назад
site-maker
Андрей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

hand-made
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$30
1 день
Спасибо большое Андрею за качественную и быструю работу! Выполнил все в срок и за разумные деньги, быстро понял суть проблемы! Советую его как адекватного и ответственного профессионала!
Хороший заказчик. Приятно работать.

Заявки фрилансеров

hand-made
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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