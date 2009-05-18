Прикрутить комментарии

Вот тут есть вопрос ответ http://www.dry-dry.ru/otzivi.html Надо такой же сделать здесь, а то он здесь какой то не такой. http://dry-dry.kz/dry-dry-kz-otziv.php Надо сделать в таком же виде как выше. ПРинцип работы: ...