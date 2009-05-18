Форма ТОРГ-12

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки172 просмотра

Необходимо написать скрипт, который формирует страничку для печати.

ТЗ здесь: www.y020207.narod.ru

Требования: Знание PHP5, HTML, CSS (умение правильно пользоваться стилями)

Требуется простой, чистый, прокомментированный код, понятный не только тому кто его написал.

Условия оплаты обсуждаются, но 100% предоплаты не будет.

CSSHTMLPHP
16 лет назад
y020207
Олег 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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