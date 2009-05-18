Нужно создать с нуля или использовать любой скрипт комментариев для сайта. А также чуть чуть подправить меню. Сейчас сайт находится здесь: http://test.kroevedenie.ru/index.php Нужно сделать как здесь: http://narod.ru/disk/8844059000/peredel.rar.html
Форма ТОРГ-12
Необходимо написать скрипт, который формирует страничку для печати.
ТЗ здесь: www.y020207.narod.ru
Требования: Знание PHP5, HTML, CSS (умение правильно пользоваться стилями)
Требуется простой, чистый, прокомментированный код, понятный не только тому кто его написал.
Условия оплаты обсуждаются, но 100% предоплаты не будет.
Заявки фрилансеров
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