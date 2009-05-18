Создать клон страницы для Drupal

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Закрыт4 заявки136 просмотров

Требуется клонировать готовую страницу на Drupal.

Входная информация:

Есть страница отправки данных (с проверкой веденных данных) - страница отправляет GET запросом данные, и получает ответ от сервера, на основе которого выводит одно из сообщений.

Т.е. данный функционал уже реализовано на сайте.

Выходная информация:

Дополнительная (клон) страница только с другой темой.

Дописывать нового не надо, нужны ровные руки, которое корректно всё прикрутят.

Drupal
16 лет назад
trizit
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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