Создать клон страницы для Drupal

Требуется клонировать готовую страницу на Drupal.

Входная информация:

Есть страница отправки данных (с проверкой веденных данных) - страница отправляет GET запросом данные, и получает ответ от сервера, на основе которого выводит одно из сообщений.

Т.е. данный функционал уже реализовано на сайте.

Выходная информация:

Дополнительная (клон) страница только с другой темой.

Дописывать нового не надо, нужны ровные руки, которое корректно всё прикрутят.