Требуется разработать веб-приложение для поддержки работы товарной биржи. Приблизительная функциональность описана ниже. Также в приложениях есть текущя версия ТЗ для возможности оценки проекта. Некоторые требования, типа пользовательской документации, наполнения УКТВЭД скорее всего возьмем ...
Создать клон страницы для Drupal
Требуется клонировать готовую страницу на Drupal.
Входная информация:
Есть страница отправки данных (с проверкой веденных данных) - страница отправляет GET запросом данные, и получает ответ от сервера, на основе которого выводит одно из сообщений.
Т.е. данный функционал уже реализовано на сайте.
Выходная информация:
Дополнительная (клон) страница только с другой темой.
Дописывать нового не надо, нужны ровные руки, которое корректно всё прикрутят.
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