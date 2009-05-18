Скрипт на php

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт37 заявок483 просмотра

Требуется программист на интеграцию.

Есть вэб-сервис www.biletgrad.ru, который надо дергать с определенной периодичностью. Он будет возвращать XML файл с контентом. Этот контент надо распарсить и положить в БД.

Все на php.

ТЗ могу прислать по почте.

PHP
16 лет назад
koptubenko
Ееее 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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