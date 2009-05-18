Скрипт на php

Требуется программист на интеграцию.

Есть вэб-сервис www.biletgrad.ru, который надо дергать с определенной периодичностью. Он будет возвращать XML файл с контентом. Этот контент надо распарсить и положить в БД.

Все на php.

ТЗ могу прислать по почте.