Форма добавления комментариев

Есть бесплатный компонент Joomla, который называется JDownloads – компонент файлового архива (оф сайт www.joomlaaddons.de/ ), есть услуга СМС:ключь для скрытия любого текста для этой цмс и оплаты через смс. Нужно совместить 2 компонента так, чтобы ...