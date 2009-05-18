Коррекция htaccess-файла

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Закрыт5 заявок184 просмотра

Необходимо переделать htaccess-файл таким образом, чтобы перенаправление с ссылки

http://start.publishim.com/fleshka-ka/ru/

на

http://start.publishim.com/index/index.php?account=flashka&lang=ru

с учетом путей к картинкам и цсс-файлам, таким образом, чтобы отображались все стили и картинки.

Прилагается имеющийся htaccess-файл.

СТРУКТУРА САЙТА:

/index/index.php

/index/images/

/style/design1/style.css

---------------------------------------------------------------------

Содержание htaccess-файла

_______________________________________________

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domen.+

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^$

RewriteRule (.*) http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [L,R]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-s

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-l

RewriteRule ^(.*?)/(.*?)/?$ /index/index.php?account=$1&lang=$2 [L]

16 лет назад
dtar
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Выбранный исполнитель

Roksalana_DEL
Эльвира 
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Был
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16 лет назад
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Заявки фрилансеров

Roksalana_DEL
Эльвира 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов(-1)
16 лет назад

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