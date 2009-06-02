Нарезка шаблона под Drupal и настройка

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Завершен4 заявки224 просмотра

Нарезать страницы с предоставленного дизайна и настроить как шаблон к CMS

системе Drupal. Настроить Drupal соответственно указанным ниже модулям:

1. Статические страницы

2. Регистрация пользователей

3. Общедоступная фото-галерея с голосованием

4. Отправка данных GET/POST запросом на указанный сервер.

Главная страница на flash с переходом на статические страницы, или если

получится нарезать главную страницу DIV-ами с вызовом страниц как pop-up.

Существует следующие части:

1. Дизайн сайты (PSD файлы);

2. Хостинг с доменным именем;

3. Установлена CMS система Druapl с набором основных модулей.

Drupal
16 лет назад
KeNTtysSer
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

oceansymphony
Александр 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$1
3 дня
Профессионал своего дела, очень качественная работа. Александр выполняет свою работу самостоятельно(!), четко и быстро. Любые вопросы – только по делу, очень зрелый подход к работе. Здоровая инициатива и креатив в решении сложных или двойственных вопросов, чувствуется опыт в работе над сложными проектами. Кроме того, этому человеку можно доверять на 100%. Рекомендую серьезным заказчикам, которые ценят свое время и деньги.
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Заявки фрилансеров

oceansymphony
Александр 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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