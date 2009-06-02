Требуется разработать веб-приложение для поддержки работы товарной биржи. Приблизительная функциональность описана ниже. Также в приложениях есть текущя версия ТЗ для возможности оценки проекта. Некоторые требования, типа пользовательской документации, наполнения УКТВЭД скорее всего возьмем ...
Нарезка шаблона под Drupal и настройка
Нарезать страницы с предоставленного дизайна и настроить как шаблон к CMS
системе Drupal. Настроить Drupal соответственно указанным ниже модулям:
1. Статические страницы
2. Регистрация пользователей
3. Общедоступная фото-галерея с голосованием
4. Отправка данных GET/POST запросом на указанный сервер.
Главная страница на flash с переходом на статические страницы, или если
получится нарезать главную страницу DIV-ами с вызовом страниц как pop-up.
Существует следующие части:
1. Дизайн сайты (PSD файлы);
2. Хостинг с доменным именем;
3. Установлена CMS система Druapl с набором основных модулей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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