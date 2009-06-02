Нарезка шаблона под Drupal и настройка

Профессионал своего дела, очень качественная работа. Александр выполняет свою работу самостоятельно(!), четко и быстро. Любые вопросы – только по делу, очень зрелый подход к работе. Здоровая инициатива и креатив в решении сложных или двойственных вопросов, чувствуется опыт в работе над сложными проектами. Кроме того, этому человеку можно доверять на 100%. Рекомендую серьезным заказчикам, которые ценят свое время и деньги.