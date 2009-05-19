НУжен специалист JOOMLA, который работал с данным компонентом и может предоставить примеры своих работ с работающим jomres(jomres.net).

ТЗ. требуется доработать систему отображения заказов на сайте.

(в основном это web обработка-подгон под шаблон сайта, программная часть компонента изменения не требует, единственное что меняется – это изменение порядка вывода SQL функций)