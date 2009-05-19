Написать или поставить готовую систему авторизации

Необходимо написать или просто поставить готовую (изощряться абсолютно не надо) систему авторизации.

В общем виде задача следующая: пользователь заходит на страницу, если он зарегистрирован и залогинен и заплатил а услугу он имеет доступ к какой-то информации. В противном случае он такого доступа не имеет.

Требования к системе авторизации:

- наличия бесплатного пробного доступа;

- наличие биллинга (будет реализован стандартными средствами paypal);

- возможность пользователю видеть срок окончания своей подписки, внутренний личный кабинет, может ещё +\- пару функций.

Проект предпологается простым, готовые варианты приветствуются.

100% вероятно что исполнитель будет превликаться для незначительной доработки системы авторизации в будущем (за дополнительную плату).

Указывайте свою котировку за выполнение данной работы.