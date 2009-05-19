Итак, у нас есть необходимость в компоненте для Джумлы 1.5 Суть компонента: галерея. Требования к выводу данных - смотрите http://test.sovaclub.com/galery2009 Требования к вводу данных - ...
Написать или поставить готовую систему авторизации
Необходимо написать или просто поставить готовую (изощряться абсолютно не надо) систему авторизации.
В общем виде задача следующая: пользователь заходит на страницу, если он зарегистрирован и залогинен и заплатил а услугу он имеет доступ к какой-то информации. В противном случае он такого доступа не имеет.
Требования к системе авторизации:
- наличия бесплатного пробного доступа;
- наличие биллинга (будет реализован стандартными средствами paypal);
- возможность пользователю видеть срок окончания своей подписки, внутренний личный кабинет, может ещё +\- пару функций.
Проект предпологается простым, готовые варианты приветствуются.
100% вероятно что исполнитель будет превликаться для незначительной доработки системы авторизации в будущем (за дополнительную плату).
Указывайте свою котировку за выполнение данной работы.
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