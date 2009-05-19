Форма обратной связи - предельно простая

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок213 просмотров

Нужно написать форму обратной связи, 1 строчка, 1 текстовое поле, кнопка "отправить".

Форма будет хоститься на VPS сервере, нужно будет помочь установить php сервер общаясь по icq или skype если это форма обратной связи будет реализована на php.

прошу присылать котировку за данную работу.

PHP
16 лет назад
bapavel
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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