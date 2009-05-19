Здравствуйте, ТЗ в приложенном файле.Пожалуйста, указывайте сроки и цену.
Форма обратной связи - предельно простая
Нужно написать форму обратной связи, 1 строчка, 1 текстовое поле, кнопка "отправить".
Форма будет хоститься на VPS сервере, нужно будет помочь установить php сервер общаясь по icq или skype если это форма обратной связи будет реализована на php.
прошу присылать котировку за данную работу.
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