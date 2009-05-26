Компонент для Джумлы 1.5

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок193 просмотра

Итак, у нас есть необходимость в компоненте для Джумлы 1.5

Суть компонента: галерея.

Требования к выводу данных - смотрите http://test.sovaclub.com/galery2009

Требования к вводу данных - возможность создания следующих разделов - месяц, год, дата. Эти разделы выводятся на сайте в виде

год

год

год

При выборе какого то года:

Год месяц

месяц

месяц

Год

Год

При выборе месяца:

Год месяц

месяц(2) дата месяца 2

месяц дата месяца 2

дата месяца 2

дата месяца 2

В бэкэнде должна быть возможность создать галерею, добавить в нее необходимые элементы (фото) и 1-2 кликами в пользовательском интерфейсе соотнести ее с соответствующей датой - годом, месяцем. Должна быть возможность переноса галерей на другую дату, удаления галерей, удаления фото.

Нужен человек ответственный и опытный, который может сделать такой проект быстро и под ключ.

Ориентир бюджета 100-110 ВМЗ, срок 7-10 дней.

Жду примеров или предложений на эту тему.

НАЙДЕН ИСПОЛНИТЕЛЬ С ГОТОВЫМ ПРОДУКТОМ, ВСЕМ СПАСИБО

Константин

Joomla
16 лет назад
chakki-chakki
Константин 
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

klaizar
Найм 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$30
1 день
Сделал проект - четко, хорошее качество и быстро. Единственный недостаток - долго отмечал день рождения :), поэтому отсутствовал на месте некоторое время после согласования проекта. С уважением, директор Easy solutions limited Константин Сентищев
Оплатил в срок , не отказал в предоплате . Сработались на ура ! 10 Баллов!

Заявки фрилансеров

klaizar
Найм 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

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