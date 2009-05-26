Здравствуйте, ТЗ в приложенном файле.Пожалуйста, указывайте сроки и цену.
Компонент для Джумлы 1.5
Итак, у нас есть необходимость в компоненте для Джумлы 1.5
Суть компонента: галерея.
Требования к выводу данных - смотрите http://test.sovaclub.com/galery2009
Требования к вводу данных - возможность создания следующих разделов - месяц, год, дата. Эти разделы выводятся на сайте в виде
год
год
год
При выборе какого то года:
Год месяц
месяц
месяц
Год
Год
При выборе месяца:
Год месяц
месяц(2) дата месяца 2
месяц дата месяца 2
дата месяца 2
дата месяца 2
В бэкэнде должна быть возможность создать галерею, добавить в нее необходимые элементы (фото) и 1-2 кликами в пользовательском интерфейсе соотнести ее с соответствующей датой - годом, месяцем. Должна быть возможность переноса галерей на другую дату, удаления галерей, удаления фото.
Нужен человек ответственный и опытный, который может сделать такой проект быстро и под ключ.
Ориентир бюджета 100-110 ВМЗ, срок 7-10 дней.
Жду примеров или предложений на эту тему.
НАЙДЕН ИСПОЛНИТЕЛЬ С ГОТОВЫМ ПРОДУКТОМ, ВСЕМ СПАСИБО
Константин
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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