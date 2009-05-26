Компонент для Джумлы 1.5

Итак, у нас есть необходимость в компоненте для Джумлы 1.5

Суть компонента: галерея.

Требования к выводу данных - смотрите http://test.sovaclub.com/galery2009

Требования к вводу данных - возможность создания следующих разделов - месяц, год, дата. Эти разделы выводятся на сайте в виде

год

год

год

При выборе какого то года:

Год месяц

месяц

месяц

Год

Год

При выборе месяца:

Год месяц

месяц(2) дата месяца 2

месяц дата месяца 2

дата месяца 2

дата месяца 2

В бэкэнде должна быть возможность создать галерею, добавить в нее необходимые элементы (фото) и 1-2 кликами в пользовательском интерфейсе соотнести ее с соответствующей датой - годом, месяцем. Должна быть возможность переноса галерей на другую дату, удаления галерей, удаления фото.

Нужен человек ответственный и опытный, который может сделать такой проект быстро и под ключ.

Ориентир бюджета 100-110 ВМЗ, срок 7-10 дней.

Жду примеров или предложений на эту тему.

НАЙДЕН ИСПОЛНИТЕЛЬ С ГОТОВЫМ ПРОДУКТОМ, ВСЕМ СПАСИБО

Константин