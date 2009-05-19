Вставить скрипт в IP Board

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка123 просмотра

Есть рабочий PHP скрипт который импортирует погоду через XML. Нужно из него сделать компонент для IP Board или вставить иным путем в шаблон. Движок использует классы, в чем я не большой специалист. В инструкции не нашел ничего конкретного, да и времени нету копаться.

PHP
16 лет назад
pharaon2008
Renat Buga 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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