Итак, у нас есть необходимость в компоненте для Джумлы 1.5 Суть компонента: галерея. Требования к выводу данных - смотрите http://test.sovaclub.com/galery2009 Требования к вводу данных - ...
Создать сайт-базу данных, соединеную с сайтами
Создать сайт-база данных соединенную с несколькими сайтами. Служит как единый сервер для занесения информации и вывода ее на нескольких сайтах. + Доработать компонент недвижимости на JOOMLA
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