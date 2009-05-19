Сайт фотографу в приложении структура
Игра "Флеш"
Добрый день.
Требуется разработать с нуля игру, а вернее двиг многопользовательской браузерной игры.
графика и функционал которой должен базироваться на этом: http://www.newgame.ru/16bit/gamesrus/story_of_thor.htm
На первом этапе будет нужно просто задать направление и после этого будет уже возможно определить рентабельность вложений.
Что требуется от вас:
Цена за 1 этап работы.
Цена доработок в зависимости от сложности.
Сроки исполнения.
I этап:
Создать двиг, который позволит играть множеству игроков в одном мире.
Задать основы персонажа.
Сделать редактор карт.
Сделать интерфейс.
Еще раз повторюсь, не требуется делать что то из ряда вон. Нужно просто сделать основу.
P.S. по аске не общаюсь, за всеми подробностями в приват.
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