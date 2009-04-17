Обучающий сайт для детей

Есть интернет-магазин на движке VamShop, в нём есть скрипт easypopulate.php, который даёт возможность создавать импорт/экспорт данных из/в .csv и .xls, но он глючный – обновляет только все поля таблицы, нет возможности обновить только определённые, хотя ...