Обучающий сайт для детей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок393 просмотра

Ищу грамотного flash-ра для разработки обучающего сайта для детей

Без примеров выполненных работ по данной тематике - не беспокоить.

16 лет назад
yits
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров