Написание игрового робота

Сложный проект по написанию программы для помощи в игре в онлаин покер.

Требования к программе: умение прочитать информацию с чата стола, с программы для работы с базой данных игроков (postgresql) и на основе обработки этих данных алгоритмом принять решение. Далее реализовать его - клик мышкой в нужном месте, перетягивание линейки прокрутки.

Идеальным вариантом было бы написание гибкого алгоритма - установка стиля игры в настройках программы.

Цель проекта - автоматизировать процесс игры (я играю по определенному шаблону, стиль игры прибыльный. Но от постоянно повторяющихся действий легко получить шизофрению).