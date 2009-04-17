Разработать форму отображения событий (календарь)

Произвести модификацию существующего кода формы интерфейса календаря событий http://charlottesoftwaresystems.com/ext-2.2/examples/schedule/schedule.html с целью его универсализации.

В конечном варианте форма должна удовлетворять следующим требованиям:

1. грид, отражающий таймлайны событий должен быть динамическим. В текущей реализации он имеет жесткую почасовую разбивку 4:00 – 11:00. После модификации грид должен перестраиваться по полученным на вход данным о начале, конце интервала и шаге деления. Пример json-структуры данных для отрисовки таймлайна на гриде в приложении 1.

2. Колонка отражающая список событий в виде виртуального дерева должна быть динамической. В текущей реализации данные, формирующие данную колонку статичны и жестко прописаны в коде. После модификации колонка должна заполняться на основании полученной с серверной стороны json-структуры (пример json-структуры в приложении 2)

3. должны быть устранены визуальные багги при просмотре в разных браузерах, например в Opera колонки грида не совпадают с делениями в его шапке.

Подробности при переписке.

skype mbarussia

200drive(at)gmail.com

В приват не пишите !!!!

В предложении указывайте стоимость и срок выполнения задачи.

Приложение 1. json-структура отрисовки таймлайна

В приведенной структуре массив значений DAY[0..N] определяет заливку ячеек грида для образования таймлайна. Значение массива = 0 соответствует незалитой ячейке (событие на данную ячейку не задано), значение = 1 соответствует залитой ячейке. Значение = 2 говорит о том, что событие просрочено (не попадает в заданный фильтр интервала дат), в этом случае закрашивается только первая ячейка строки события (красным цветом) и символизирует повышенную важность просроченного события

{"events":[{"CODE":"43","CODE_EDITED":"0","NAME":"CRM","PARENT_EVENT":"0","CREATOR":"7687","EVENT_TYPE"

:"8024","NOTE":"\u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0430 CRM, \u0438\u0441\u043f

\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0431\u0430\u0433\u043e\u0432, \u043f\u0440\u043e\u0447

\u0438\u0435 \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f.","DATE":"0000-00-00 00:00

:00","ENDDATE":"0000-00-00 00:00:00","REPEAT":"0","STATUS":"8030","PRIORITY":"0","CUSTOMER":"7664","ID"

:"8653","data_PARENT_EVENT":null,"data_CREATOR":"\u041d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u043e\u0432 \u041c

.\u0410.","data_EVENT_TYPE":"\u041f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442","data_STATUS":"\u0412\u044b\u043f

\u043e\u043b\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f","data_CUSTOMER":"\u0418\u043d\u0444\u0438\u043d\u0438

\u0442\u0438","DAY0":"2","DAY1":"0","DAY2":"0","DAY3":"0","DAY4":"0","DAY5":"0","DAY6":"0","DAY7":"0"

,"USER_FULL_NAME":"\u041d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u043e\u0432 \u041c.\u0410.","data_EVENT_USERS"

:"\u041d\u0430\u0440\u044b\u0448\u043a\u0438\u043d \u0418., \u0413\u0430\u0441\u044e\u043a \u041d.,

\u041d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u043e\u0432 \u041c.\u0410., \u0421\u0430\u043c\u043e\u0445\u0438

\u043d \u0421.\u0412."},{"CODE":"67","CODE_EDITED":"0","NAME":"\u0414\u043e\u043c\u0430\u0448\u043d\u044f

\u044f \u0431\u0443\u0445\u0433\u0430\u043b\u0442\u0435\u0440\u0438\u044f","PARENT_EVENT":"0","CREATOR"

:"8268","EVENT_TYPE":"8024","NOTE":"\u0412\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043e\u043c\u0430

\u0448\u043d\u0435\u0439 \u0431\u0443\u0445\u0433\u0430\u043b\u0442\u0435\u0440\u0438\u0438 on-line"

,"DATE":"2009-04-17 16:21:00","ENDDATE":"2009-04-24 00:00:00","REPEAT":"0","STATUS":"8030","PRIORITY"

:null,"CUSTOMER":null,"ID":"8802","data_PARENT_EVENT":null,"data_CREATOR":"\u0421\u0430\u043c\u043e\u0445

\u0438\u043d \u0421.\u0412.","data_EVENT_TYPE":"\u041f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442","data_STATUS":"

\u0412\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f","DAY0":"1","DAY1":"1","DAY2":"1"

,"DAY3":"1","DAY4":"1","DAY5":"1","DAY6":"1","DAY7":"1","USER_FULL_NAME":"\u0421\u0430\u043c\u043e\u0445

\u0438\u043d \u0421.\u0412.","data_EVENT_USERS":"\u041d\u0430\u0440\u044b\u0448\u043a\u0438\u043d \u0418

., \u0413\u0430\u0441\u044e\u043a \u041d., \u041d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u043e\u0432 \u041c.\u0410

., \u0421\u0430\u043c\u043e\u0445\u0438\u043d \u0421.\u0412."}]}

Приложение 1. json-структура заполнения колонки наименований событий

[{"id":"8653","text":"CRM","leaf":false},{"id":"8802","text":"\u0414\u043e\u043c\u0430\u0448\u043d\u044f

\u044f \u0431\u0443\u0445\u0433\u0430\u043b\u0442\u0435\u0440\u0438\u044f","leaf":true}]