Изменить Вордпресс 2.7.1

1. сделать описание тегов, как описание категорий.

2. сделать тег, который можно вставлять как в пост так и в дизайн, и где он стойт появлялась бы ссылка с анкором, и у этого тега была бы админка которая подрузамевала следующие настроки:

смена ссылки,

возможность нескольких ссылок,

для кадой из них чтоб была возможность сохранить список анкоров, просто список слов или кода как в САПЕ с #s# . чтоб это список просто либо файлом занести либо прям в поле через браузер?

Сделать это придется на вашем вордпрессе 2.7.1. Доступ к своему я не дам. Изменненые файлы и возможно файл скрипта для базы данных, я занесу на хостинг.