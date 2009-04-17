Изменить Вордпресс 2.7.1

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка192 просмотра

1. сделать описание тегов, как описание категорий.

2. сделать тег, который можно вставлять как в пост так и в дизайн, и где он стойт появлялась бы ссылка с анкором, и у этого тега была бы админка которая подрузамевала следующие настроки:

смена ссылки,

возможность нескольких ссылок,

для кадой из них чтоб была возможность сохранить список анкоров, просто список слов или кода как в САПЕ с #s# . чтоб это список просто либо файлом занести либо прям в поле через браузер?

Сделать это придется на вашем вордпрессе 2.7.1. Доступ к своему я не дам. Изменненые файлы и возможно файл скрипта для базы данных, я занесу на хостинг.

WordPress
16 лет назад
Xopca
Егор 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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