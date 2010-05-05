Необходимо создать следующие генераторы: - ГЕНЕРАТОР АНИМАЦИИ Пример: http://blingee.com/blingee/upload_base?i= - ГЕНЕРАТОР БЛЕСТЯЩЕГО ТЕКСТА, НАДПИСЕЙ Пример: http://www.pyzam.com/toys/view/glittertext http://www.crazyprofile.com/glitters/generate-glittertext.asp ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Cбор новостей из официальных источников через RSS-потоки (где есть)
либо публикацию новостей на статических страницах (где нет RSS-потоков)
Лента 1:
• Консультант плюс (выборочно) - http://www.consultant.ru/law/rss/
• сайт Минфина РФ - http://www.minfin.ru/ru/
• сайт Минюста РФ - http://www.minjust.ru/ru/
• сайт ФАС РФ - http://www.fas.gov.ru/news/index.shtml
• сайт ФС РФ - http://www.council.gov.ru/
• Дума РФ http://www.duma.gov.ru/
• сайт Конституционного суда РФ - http://www.ksrf.ru/
Лента 2:
• сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - http://www.arbitr.ru/
• сайт ВС РФ - http://www.supcourt.ru/
• сайт Девятого арбитражного апелляционного суда - http://www.9aac.ru/
• сайт Арбитражного суда г. Москвы - http://www.msk.arbitr.ru/
• сайт Арбитражного суда Московской области - http://www.asmo.arbitr.ru/
• сайт Федерального арбитражного суда Московского округа - http://www.fasmo.arbitr.ru/
• Российская газета - http://www.rg.ru/xml/index.xml
• Экономика и жизнь - http://www.eg-online.ru/news/news_rss.php?SID=605
• Клерк.ру - http://www.klerk.ru
Лента 3:
• http://www.vedomosti.ru/realty/
Технические параметры:
1. Формат ИТОГОВОЙ новостной ленты: заголовок – 200 символов, текст – 500 символов, источник, ссылка на оригинал (страница), дата.
2. В результирующем потоке информации новостной ленты допускается наличие до 10% дубликатов статей из разных источников.
3. Ленты должны содержать информацию с сайтов-источников, как из лент RSS так и простых html страниц, т.к. половина сайтов источников - не имеет RSS вообще, либо публикует не все новости в RSS.
Способ оплаты:
Безопасная сделка
Цену предлагайте.
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Платформа для реализации обсуждается, нет жестких требований.. хоть на Delphi
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