1.Cбор новостей из официальных источников через RSS-потоки (где есть)

либо публикацию новостей на статических страницах (где нет RSS-потоков)

Лента 1:

• Консультант плюс (выборочно) - http://www.consultant.ru/law/rss/

• сайт Минфина РФ - http://www.minfin.ru/ru/

• сайт Минюста РФ - http://www.minjust.ru/ru/

• сайт ФАС РФ - http://www.fas.gov.ru/news/index.shtml

• сайт ФС РФ - http://www.council.gov.ru/

• Дума РФ http://www.duma.gov.ru/

• сайт Конституционного суда РФ - http://www.ksrf.ru/

Лента 2:

• сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - http://www.arbitr.ru/

• сайт ВС РФ - http://www.supcourt.ru/

• сайт Девятого арбитражного апелляционного суда - http://www.9aac.ru/

• сайт Арбитражного суда г. Москвы - http://www.msk.arbitr.ru/

• сайт Арбитражного суда Московской области - http://www.asmo.arbitr.ru/

• сайт Федерального арбитражного суда Московского округа - http://www.fasmo.arbitr.ru/

• Российская газета - http://www.rg.ru/xml/index.xml

• Экономика и жизнь - http://www.eg-online.ru/news/news_rss.php?SID=605

• Клерк.ру - http://www.klerk.ru

Лента 3:

• http://www.vedomosti.ru/realty/

• http://www.riarealty.ru/ru/

• http://arendator.ru/

Технические параметры:

1. Формат ИТОГОВОЙ новостной ленты: заголовок – 200 символов, текст – 500 символов, источник, ссылка на оригинал (страница), дата.

2. В результирующем потоке информации новостной ленты допускается наличие до 10% дубликатов статей из разных источников.

3. Ленты должны содержать информацию с сайтов-источников, как из лент RSS так и простых html страниц, т.к. половина сайтов источников - не имеет RSS вообще, либо публикует не все новости в RSS.

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ADD:

Платформа для реализации обсуждается, нет жестких требований.. хоть на Delphi