Необходимо поправить скрипт на perl

Веб-программированиеЗавершен4 заявки188 просмотров
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Есть простой парсер контента заточенный под один сайт, по видимому владельцы сайта сменили что-то в структуре, вобщем он перестал парсить..нужно его настроить

Perl
14 лет назад
toxavoc
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
vivu
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$5
1 день
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