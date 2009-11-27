Необходимо поправить скрипт на perl

Итак, здесь нужна не конкретная работа, а консультация специалиста. Есть готовые флэш-приложеия и флэш-мувики, как правило они в .swf, но есть .ехе и . flv. Необходимо сделать так, чтобы на всех его кадрах, если это приложение и ...