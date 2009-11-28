Zen Cart модуль

Веб-программированиеЗакрытнет заявок119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1) Zen Cart - флажок. Если включен, то отображается кнопка "сделать предложение"

2) Кнопка "сделать предложение" (аналог "make offen" на eBay)

3) Человек указывает сколько он готов заплатить за товар и в последствии это предложение отсылается на указанный email.

Оплата по факту или через безопасную сделку.

14 лет назад
slf
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва