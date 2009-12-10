Шаблон для Joomla из PSD файла

$100
Веб-программированиеЗавершен14 заявок278 просмотров
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Из существующего PSD файла необходимо сверстать шаблон для джумлы 1.5

При качественном исполнении возможно дальнейшее сотрудничество.

Joomla
14 лет назад
timus
Тимур 
43 годаКазахстан
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
psd2html-su
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
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