Верстка сайта на CMS или верстка с админкой

$100
Веб-программированиеЗакрыт18 заявок293 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дизайн сайта готов (в виде PSD-файла) - смотри приложение. Требуется разверстать сайт и сделать админку, которая позволить менять содержимое страниц (и тексты, и фото). Или другой вариант: качественно "натянуть" дизайн на какую-нибудь CMS вроде Джумлы и все настроить как следует.

Гонорар - 100 долларов, оплата через вебмани (предложения с большей стоимостью сразу будут отклонены). Дополнительное вознаграждение: если вы все сделаете оперативно и качественно, то будете получать хорошие заказы постоянно!

От исполнителя требуется. Отлично разбираться в вышеперечисленных вещах, иметь портфолио, в обычное время часто находиться в аське.

Обращайтесь сейчас в аську: 343 781 006

Верстка сайта
14 лет назад
oskole
Олег 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
k0rvin
Иван 
31 годПортугалия
15 лет в сервисе
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13 лет назад
14 лет назад
$100
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