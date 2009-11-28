Верстка сайта на CMS или верстка с админкой

Дизайн сайта готов (в виде PSD-файла) - смотри приложение. Требуется разверстать сайт и сделать админку, которая позволить менять содержимое страниц (и тексты, и фото). Или другой вариант: качественно "натянуть" дизайн на какую-нибудь CMS вроде Джумлы и все настроить как следует.

Гонорар - 100 долларов, оплата через вебмани (предложения с большей стоимостью сразу будут отклонены). Дополнительное вознаграждение: если вы все сделаете оперативно и качественно, то будете получать хорошие заказы постоянно!

От исполнителя требуется. Отлично разбираться в вышеперечисленных вещах, иметь портфолио, в обычное время часто находиться в аське.

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