Верстка сайта на CMS или верстка с админкой

Подправить thickbox (jquery) для сайта ps. москва, питер - просьба не тревожить )
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Дизайн сайта готов (в виде PSD-файла) - смотри приложение. Требуется разверстать сайт и сделать админку, которая позволить менять содержимое страниц (и тексты, и фото). Или другой вариант: качественно "натянуть" дизайн на какую-нибудь CMS вроде Джумлы и все настроить как следует.
Гонорар - 100 долларов, оплата через вебмани (предложения с большей стоимостью сразу будут отклонены). Дополнительное вознаграждение: если вы все сделаете оперативно и качественно, то будете получать хорошие заказы постоянно!
От исполнителя требуется. Отлично разбираться в вышеперечисленных вещах, иметь портфолио, в обычное время часто находиться в аське.
Обращайтесь сейчас в аську: 343 781 006
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