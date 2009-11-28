Глючит jquey карусель, нужен дебагинг

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Не работает карусель, сообщается

$ is not a function

slider.js()slider.js (строка 1)

[Break on this error] $(document).ready(function() {\n

14 лет назад
krasniy001
Максим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад