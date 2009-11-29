Вставить SAPE в Dating Pro

Веб-программированиеЗавершен4 заявки206 просмотров
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Есть сайт на движке Dating Pro

Нужно туда подключить Sape для вывода ссылок (на каждой странице) и дать мне инструкцию по подключению

14 лет назад
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ferryman
51 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Эксперт по Dating Pro!
Понравился заказчик.