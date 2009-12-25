ferryman

Александр ferryman

 
51 годУкраина/Луцк
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
PHP Software Engineer

php, php5 (OOP, MVC)

sql (mysql, mssql)

html, css, javascript

JavaScript frameworks (jquery, prototype)

ajax, xml, json

smarty, twig, php native template

linux, apache, nginx, git

Example code: https://github.com/alexfer

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryLinuxNginxApacheAjax
Портфолио
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Отзывы заказчиков
inetof
Илья 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Доработка модуля для DLE
Александр знает своё дело. Заказывал доработку скрипта, всё было сделано качественно и быстро. Буду и дальше сотрудничать с этим отличным специалистом
Хороший заказчик. Оплатил моментально.
Ответный отзыв
alex25_06
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Адаптировать обычный код php в DLE 8.5
Переделка скрипта под двиг DLE, быстро легко и практично, за 15 минут. Спасибо.
Советую заказчика. Оплата моментальная.
Ответный отзыв
chuvy123
30 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Сделать мониторинг сервера Counter strike 1.6
Хороший программист, с человеком действительно было приятно работать. Работа выполнялась прямо на глазах, качественно и быстро. Результатом очень доволен, спасибо! Если Вам нужен хороший веб программист, который сделает работу качественно и в разумные сроки, то советую этого человека, не пожалеете! :)
Отличный заказчик.
Ответный отзыв
NicUkr
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Требуется PHP программист
Очень хороший программист! Все было сделано быстро и качественно. Буду и впредь сотрудничать. Рекомендую!
Отличный заказчик. Приятно работать.
Ответный отзыв
kiril1989
Кирил 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Исправить скрипт
Отличный испольнитель. Помог быстро и дешево. Приятный в общении. Всем советую.
Быстро сработались
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