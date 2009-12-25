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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
13 лет назад
Александр знает своё дело. Заказывал доработку скрипта, всё было сделано качественно и быстро. Буду и дальше сотрудничать с этим отличным специалистом
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Оплатил моментально.
$5
10 баллов
14 лет назад
Переделка скрипта под двиг DLE, быстро легко и практично, за 15 минут. Спасибо.
Ответный отзыв
Советую заказчика. Оплата моментальная.
$20
10 баллов
14 лет назад
Хороший программист, с человеком действительно было приятно работать. Работа выполнялась прямо на глазах, качественно и быстро. Результатом очень доволен, спасибо! Если Вам нужен хороший веб программист, который сделает работу качественно и в разумные сроки, то советую этого человека, не пожалеете! :)
Ответный отзыв
Отличный заказчик.
$200
10 баллов
14 лет назад
Очень хороший программист! Все было сделано быстро и качественно. Буду и впредь сотрудничать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Приятно работать.
$1
10 баллов
14 лет назад
Отличный испольнитель. Помог быстро и дешево. Приятный в общении. Всем советую.
Ответный отзыв
Быстро сработались
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