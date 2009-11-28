Устранить дыру в безопасности Joomla

Сайт на CMS 1С Битрикс www.your-vacation.ru как работает: сайт выдает результаты поиска тура с партнерской БД. При поиске бывает что тура нет в БД партнеров. Требуется чтоб при отсутствие результатов поиска сайт выводил заранее поиск ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт на Джумле, регулярно взламываемый.
Требуется обнаружить и устранить дыру в безопасности.
Вопросы можно в личку.
Сроки и предложения пожалуйста...
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