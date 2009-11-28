Устранить дыру в безопасности Joomla

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок287 просмотров
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Имеется сайт на Джумле, регулярно взламываемый.

Требуется обнаружить и устранить дыру в безопасности.

Вопросы можно в личку.

Сроки и предложения пожалуйста...

Joomla
14 лет назад
asalio
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад