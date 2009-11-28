Програмирование и корректировка сайта на 1С Битрик

Сайт на CMS 1С Битрикс www.your-vacation.ru

как работает: сайт выдает результаты поиска тура с партнерской БД. При поиске бывает что тура нет в БД партнеров. Требуется чтоб при отсутствие результатов поиска сайт выводил заранее поиск "из архива туров собственной БД"

более подробно в приложение.

ВНИМАНИЕ!!!!

указывайте цену с запасом :) потому как "по ходу могут быть коррективы".

далее после настройке всей системы (вообще нужно будет сменить дизайн).