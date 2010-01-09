Веб-интерфейс к прокси, на PHP

Задача следующая: на странице в самом верху есть некое подобие адресной строки и кнопка Go. Под ними есть див/фрейм, на всю оставшуюся площадь страницы. При нажатии кнопки пхпшка лезет курлом или любым другим способом и (через прокси!) забирает контент и показывает его в диве/фрейме. Этот процесс, вобщем и надо реализовать.

Есть работающий прототип, но у меня просто не хватает времени довести его до ума. Сразу говорю, есть много подводных камней в задаче - кодировки, переписывание урлов, перехват ссылок из дива/фрейма, итд.

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