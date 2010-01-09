Веб-интерфейс к прокси, на PHP

Веб-программированиеЗавершен5 заявок269 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача следующая: на странице в самом верху есть некое подобие адресной строки и кнопка Go. Под ними есть див/фрейм, на всю оставшуюся площадь страницы. При нажатии кнопки пхпшка лезет курлом или любым другим способом и (через прокси!) забирает контент и показывает его в диве/фрейме. Этот процесс, вобщем и надо реализовать.

Есть работающий прототип, но у меня просто не хватает времени довести его до ума. Сразу говорю, есть много подводных камней в задаче - кодировки, переписывание урлов, перехват ссылок из дива/фрейма, итд.

Оставляйте цены.

Оплата Вебмани. С предоплатой не работаю. Возможна поэтапная оплата.

PHP
14 лет назад
torquemada
Андрей 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
e-fx
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$160
7 дней
Работа хорошего качества, сделана на совесть. Мелкие пожелания и доработки приняты и сделаны без проблем. Будем работать еще!
Хороший заказчик.