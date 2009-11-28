Дополнить функцию WebAsyst

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки134 просмотра
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Нужно для магазина на скрипте WebAsyst добавить в функцию добавления товара заполнение таблицы "С этим товаром покупают".

Проще говоря при любом добавлении товара (через панель или через импорт CSV) в таблицу SC_related_items добавлялись 3 случайно выбранных товара из той же категории, связанных соответственно с добавляемым товаром.

14 лет назад
b-u-y-e-r
Виталий 
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
disabler
Дмитрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$10
1 день