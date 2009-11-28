Дополнить функцию WebAsyst

Нужно для магазина на скрипте WebAsyst добавить в функцию добавления товара заполнение таблицы "С этим товаром покупают".

Проще говоря при любом добавлении товара (через панель или через импорт CSV) в таблицу SC_related_items добавлялись 3 случайно выбранных товара из той же категории, связанных соответственно с добавляемым товаром.