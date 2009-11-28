Сайт – потоковое радио и ТВ

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок204 просмотра
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Нужен сайт. С потоковым радио и ТВ. Вроде guzei.com Нужно создать, наполнить и потом поддерживать. Можно без дизайна.

14 лет назад
sergios13
Серж 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва