Поправить скриптик и чуток кода (часть 2)

PS. Открываю проект вновь, так как предыдущий исполнитель не справился, оказалось что он не знает JavaScript и добавить дополнительную проверку, о которой речь шла, не в состоянии.

На сайте есть форма для отправки сообщений: окно для сообщений и поле для обратного адреса (ну и кнопка Send есно)

Скрипт (script.js) проверяет обратный e-mail адрес на валидность, но не проверяет на то что окно для сообщения не пустое.

Нужно добавить эту проверку в скрипт.

В самом коде страницы, нужно поправить, что если все-таки поле для сообщений пустое (скрипт не отработал, firewall его не пропустил, или в настройках браузера скрипты отключены), то тоже сделать проверку и написать соообщение, дескать нельзя пустые письма отправлять (я сам, как мне надо напишу потом текст)

Все просто, как видите.

Делов реально на 2 минуты, все файлы вышлю на ваш e-mail адрес.

Webmoney тут же расплачусь.