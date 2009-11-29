Поправить скриптик и чуток кода (часть 2)

Веб-программированиеЗавершен7 заявок218 просмотров
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PS. Открываю проект вновь, так как предыдущий исполнитель не справился, оказалось что он не знает JavaScript и добавить дополнительную проверку, о которой речь шла, не в состоянии.

На сайте есть форма для отправки сообщений: окно для сообщений и поле для обратного адреса (ну и кнопка Send есно)

Скрипт (script.js) проверяет обратный e-mail адрес на валидность, но не проверяет на то что окно для сообщения не пустое.

Нужно добавить эту проверку в скрипт.

В самом коде страницы, нужно поправить, что если все-таки поле для сообщений пустое (скрипт не отработал, firewall его не пропустил, или в настройках браузера скрипты отключены), то тоже сделать проверку и написать соообщение, дескать нельзя пустые письма отправлять (я сам, как мне надо напишу потом текст)

Все просто, как видите.

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14 лет назад
AllOk
Vasiliy 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов
Выбранный исполнитель
lexx
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Приятный во всех отношениях человек. Не стопорился как предыдущий исполнитель. Быстренько сделали, поправили баги (не без этого) и закончили с заданием. Рекомендую.
Положительный человек, приятный в общении. Проверил - оплатил. Никаких нареканий. Рекомендую.
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