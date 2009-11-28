Сделать элементы игры на Flash

Имеется код для постинга сообщений с основного сайта на форум. сайт самописный и работал с phpBB. При комментировании новостей новость перемещалась на форум phpBB вместе с комментариями. бюджет 5-10 у.е. Задача переделать приложенный код под таблицы и ...
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Здравствуйте.
Нужно нарисовать все элементы игры. Игра на подобии танчиков (как на Dendy), вид сверху.
Рисовать во флеше, некоторые элементы техники с анимацией
1) Нарисовать интерфейс
2) Нарисовать 3 карты
3) Качественно нарисовать 15 единиц техники (у нас там и КАМАЗы и К-700) Глядя на них игрок должен понять что это именно КАМАЗ и К 700, а не просто грузовик и трактор вид сверху.
4) Около 15 видов оружия
5) Элементы самой игры (взрывы, прелоадеры и тд)
6) В интерфейсе игры технику также нужно будет рисовать, но не сверху а как это обычно делают в играх. (пример картинка снизу)
Оплата либо за все сразу, либо за каждый элемент по отдельности. Жду ваших предложиний
п/с обязательно с примером работ по этой теме
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