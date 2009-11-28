Сделать элементы игры на Flash

Здравствуйте.

Нужно нарисовать все элементы игры. Игра на подобии танчиков (как на Dendy), вид сверху.

Рисовать во флеше, некоторые элементы техники с анимацией

1) Нарисовать интерфейс

2) Нарисовать 3 карты

3) Качественно нарисовать 15 единиц техники (у нас там и КАМАЗы и К-700) Глядя на них игрок должен понять что это именно КАМАЗ и К 700, а не просто грузовик и трактор вид сверху.

4) Около 15 видов оружия

5) Элементы самой игры (взрывы, прелоадеры и тд)

6) В интерфейсе игры технику также нужно будет рисовать, но не сверху а как это обычно делают в играх. (пример картинка снизу)

Оплата либо за все сразу, либо за каждый элемент по отдельности. Жду ваших предложиний

п/с обязательно с примером работ по этой теме