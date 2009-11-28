3D-моделирование мебели

Здравствуйте. Нужно нарисовать все элементы игры. Игра на подобии танчиков (как на Dendy), вид сверху. Рисовать во флеше, некоторые элементы техники с анимацией 1) Нарисовать интерфейс 2) Нарисовать 3 карты 3) Качественно нарисовать 15 единиц техники (у нас там и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать программу 3D-моделирования шкафа (не изометрия, а именно 3d). Вы должны быть свободны в течение следующих двух недель для полной отдачи проекту. Предпочтительно на Flash/Flex.
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Переделка плагина Latest Articles для Subdreamer. надо добавить в самый низ полосу прокрутки новостей.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Имеется код для постинга сообщений с основного сайта на форум. сайт самописный и работал с phpBB. При комментировании новостей новость перемещалась на форум phpBB вместе с комментариями. бюджет 5-10 у.е. Задача переделать приложенный код под таблицы и ...Закрыт14 лет назад
Нужен грабер - парсер сайта intv.ru под дле 7.3. Функционал граббера - грабер должен парсить короткую и полную новость и автоматом добавлять в базу и соответственно выводить в короткой новости картинку с описанием, а в полной ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
PS. Открываю проект вновь, так как предыдущий исполнитель не справился, оказалось что он не знает JavaScript и добавить дополнительную проверку, о которой речь шла, не в состоянии. На сайте есть форма для отправки сообщений: окно для ...Завершен14 лет назад
Задача заменить гугл карты на яндекс карты, Карты гугля дано стоят, но к большому сожалению там нет города Чебоксары, возникла потребность показывать иестоположение объектов, http://tvoyadres.ru/viewlisting.php?id=271 javascript:windowOpen('http://tvoyadres.ru/map.php?address=Cheboksaryi%2CLebedeva%2C9', 640, 480) также необходимо учесть, чтоб работал весь интерфейс как здесь: http://maps.yandex.ru/Завершен14 лет назад
Нужно оптимизировать работу сайта www.cinema-soft.ru. (сайт написан на Joomla) Сайт ещё не заполнен, но мне не нравиться как он загружаеться, соот-но оптимизировать требуеться под: IE8 , Оперу, Mozilla Firefox. Жду от вас СРОКИ И ЦЕНЫ!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Ротатор ссылок - это скрипт который при генерации страницы выводит указанное количество ссылок рандомайзно из базы данных. Необходим для внутренней перелинковки своих сайтов для нужд seo. Нужно его доработать. Доработать ротатор ссылок ( http://www.weblancer.net/projects/152437.html ), вот ...Завершен14 лет назад
Необходимо создание каталога ресторанов на опенсоурсе системе. В каталоге необходима мультикатегорийность, настраиваемые поля , автоматическая привязка ресторана к карте гугл, фотогалерея, отзывы, и другое. Предоплата или сделка без риска.Веб-программирование13 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Нужно установить скрипты интернет магазина osCommerce с шаблонами от Templates Monster.Ваши предложения в скайп capitan13morganВеб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад