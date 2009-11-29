Доска объявлении типа 999.md

$500
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок267 просмотров
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Нужна готовая доска объявлении как на сайте 999.md. Я сам попробовал сделать на joomla. После попыток внедрить ADS Manager и другие бесплатные доски - понял, что лучше ADS Factory мне не найти. Купил ADS Factory... В принципе она работает, но я не настолько хорошо знаю php, чтобы довести до ума. Очень нравится как сделано на 999.md. Нужно доделать до конца этот сайт. Просьба всех, кто заинтересован написать время и хотя-бы примерную стоимость работы. В будущем сайт нужно будет изменять, добавлять функции.

14 лет назад
vlazari
37 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
dmmaklygin
Дмитрий 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$472
3 дня
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