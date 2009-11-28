Разработка календаря для сайта

Сайт стоит на движке PHP Fusion 6 последней версии. Требуется разработка несложного календаря с привязкой его к датам из раздела о праздниках. Кроме этого календарь должен уметь извещать пользователей сайта о праздничной дате (если таковая приходится на конкретный день) всплывающим слоем (а не окном), чтобы браузер не блокировал. Подробное описание находится в прилагаемом ТЗ.

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